Angelina College Names Jowell Chief of Police

by GARY STALLARD - AC News Service
Angelina College has named Ashley Jowell, shown here in a recent photo, its new Chief of Police for the AC Police Department. Jowell has spent a career in law enforcement and most recently served as the interim ACPD chief for the past several months. (Gary Stallard photo for the AC News Service)


