Commissioners Court - September 23, 2025

COUNTY RENEWS PHI CARES MEMBERSHIP - Residents of San Augustine County are continuing members of the PHI Care membership program. The County has renewed an updated contract with the air medical service that will include all residents of the County. Membership cards will be available at the County Judges Office and it will be effective October 1, 2025. For more information see details in the Commissioner’s Court article. Pictured above (l to r) County Commissioner Daniel Holman (Precinct 2), Judge Jeff Boyd, Michelle Chaisson, PHI Air Medical, Commissioner Steve Bryan (Precinct 4) and Commissioner Adam Sharp (Precinct 1). Tribune Photo


