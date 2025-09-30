Annual Meeting of Friends of Mission Dolores held September 30, 2025

MISSION REPLICA - The Annual Meeting of Friends of Mission Dolores was held Tuesday, September 30th at the Mission Dolores State Historic Park. All were excited to hear about and see the progress on the replica project as well as hear updates from board members. Pictured (L to R): Educator/Interpreter Amy Kitmacher, Site Manager Aaron Gates, Maintenance Supervisor Mark Skates, and Maintenance Specialist James Myers. Tribune Photo


