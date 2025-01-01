2025 San Augustine HS Homecoming

2025 HOMECOMING COURT - Jaylan Cortes (Band Sweetheart - 12th grade), Autumn McCallum (FFA Sweetheart - 12th grade), Anjayia Barnes (11th grade Duchess), Julye Velasquez-Venegas (12th grade Princess), Blessed Garrett (12th grade Princess), Ziunna Wade (12th grade Princess), Za'Kiya Barnes (12th grade Princess), Briahna Garrett (10th grade Duchess), and Brookline Barnes (9th grade Duchess) Standing: Matthew Lara (FFA Beau - 12th grade), Ka'Mauryan Osby (11th grade Duke), Jamarion Davis (12th grade Prince), DeMarcus Porter (12th grade Prince), Andrew Nash (12th grade Prince), Tyler Foley (12th grade Prince), Jer'Kylon Holman (10th grade Duke), and Anderius Barnes (9th grade Duke) SAISD Photo


