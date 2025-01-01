SFA Student-Run Fall Plant Fair to Feature Texas Gardening Author

Stephen F. Austin State University’s horticulture program will host their annual Fall Plant Fair from 5 to 7 p.m. Oct. 23 at the SFA Plantery, located at 1924 Wilson Drive behind the Agriculture Building. Pam Penick, Texas gardener, speaker and author, will give a presentation based on her new book, “Gardens of Texas” at 7 p.m.


