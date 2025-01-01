San Augustine ISD Leaders of the Pack for October 2025

This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

San Augustine Elementary October 2025 Leaders of the Pack - Front: Kanon Clark (Pre-K), Da’Nyra Barnes (K), Bry’Lee Ross (1st), Nevaeh Parks (2nd), Back: Niki Cates (ES Principal), Mariand Sanchez (3rd), Allisson Martinez-Moreno (4th), Coleman Roberts (5th), Za’Riyah Garrett (6th), and Sonya Hearne (ES Assistant Principal)


Faith Alive