Mrs. Allison’s Homeroom First Grade Broaddus Thankful Letters
November 19, 2025
I am thankful for 2018, friends, and cousins. Cinch Davis
I am thankful for everyone in my family and 2018 and Mercy are dog and my mom and dad my pop pop and mammy and mimi and paw paw and nana and paw paw and nanay and uncle chase and gigi and pop and all my cousins and Maddox and Ledger and my aunts and God and Jesus friends and grandma and grandpa. Madden Landry
I am thankful for my Mama and Daddy I am thankful 2025 I am thankful for 2019 I am thankful for papers I am thankful for my birthday I am thankful for my glasses I am thankful for my brothers. Braelynn Gloyna
I am thankful for school. I am also thankful for my mom and dad. I am thankful for my bran I am thankful for everyone in my family. I am thankful for wen I was boorn. I am thankful for God. I am thankful for my horte. I am thankful for my friends. I am thankful for my cousins. Nova Yaeger
I am thankful for my mom brother my dog I am thankful for my cows my bed my headphones I am thankful for God and I am thankful for you. Jesse Welch
I am thankful for my cousins I am thankful for mom dad. I am also thankful for my birthday and Christmas bearcat little kitty kitty. Charli McEachern
I am thankful for my family. Eve Dees
I am thankful for family. I am also thankful my mom and dad. Easton Martin
I am thankful for my mom and dad my house. Peyton Adkins
I am thankful for my mommy and daddy and pawpaw mawmaw and friends and cousins and Carolyn and pop and for nanny and family and dog and Jesus and Lord. Monica Coulter
I am thankful for my mom making dinner. Branch Price
I am thankful for mom and dad. Isaac Sowell
I am thankful for Dausyn I am also thankful for Bristal I am also thankful for fluffy. Brynleigh Willis
