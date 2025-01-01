Chamber Host Last Meeting of the Year

by Regina Primrose
CHAMBER LUNCHEON - The San Augustine County Chamber of Commerce held their last meeting of the year Tuesday, November 18th. Mission Dolores was Business of the Month. Pictured (L to R) are: Verone Mendez, Mission Dolores Office Manager, Lea Ann Bennefield, Chamber Director, Betty Oglesbee, door prize winner, Andy Desham, Chamber President, Aaron Gates, Mission Dolores Site Manager and his wife. Tribune Photo


