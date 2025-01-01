Annual Holiday in the Pines

ROTARY HOLIDAY IN THE PINES - The San Augustine Rotary Club hosted their Annual Holiday in the Pines Fundraiser event on Thursday, December 4th, at the San Augustine County Expo. The tickets for this event were $100.00 which included two steak dinners prepared by the San Augustine Go Texans with Go Texan potatoes, green beans, salad, dessert, and a drink on the side with a chance to win $10,000 in cash prizes. Pictured are prize winners who were present, Debbie Jackson, Tonya King and granddaughter Caroline, Paul Robbins, Steve Winfield and Cooper Fussell. Tribune Photo


