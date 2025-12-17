San Augustine Elementary Ms. Ve Lacy Pre-K 4 Santa Letters
Leonard Blackshire: I want Santa to bring me Paw Patrol toys.
Willow Anderson: I want Santa to bring me a piano.
Marleigh Monroe Barnes: I want Santa to bring me a 4-wheeler.
Ja'Kenyon Johnson: I want Santa to bring me a PS5.
Kae'Lani Hawkins: I want Santa to bring me an Elsa dollhouse.
Jeremiah Blueford: I want Santa to bring me a 4-wheeler.
Makenley Cartwright: I want Santa to bring me a Unicorn stuffy.
Peyton Roberts: I want Santa to bring me a spiderman toy.
Ky'Ree McKinney: I want Santa to bring me a racecar.
Mekhi Renfro: I want Santa to bring me a toy dog.
Kye Richards: I want Santa to bring me a racecar and a pet kitten.
Ryder Dias: I want Santa to bring me a little puppy.
Johnnie Disiere: I want Santa to bring me a 4-wheeer.
Addison Crane: I want Santa to bring me a basketball.
Jayden Reed: I want Santa to bring me a Paw-Patrol Lookout House.
Mallory White: I want Santa to bring me an Elsa doll and an Ana doll.
Damian Michael: I want Santa to bring me a Robot Transformer.
Kamiyah Newell: I want Santa to bring me a science lab.
Mer'Neisha Ward: I want Santa to bring me a barbie doll.
Kaidence Peoples: I want Santa to bring me an Elsa set.
