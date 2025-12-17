San Augustine Elementary Ms. Ve Lacy Pre-K 4 Santa Letters

December 17, 2025

Leonard Blackshire: I want Santa to bring me Paw Patrol toys. 
 
Willow Anderson: I want Santa to bring me a piano. 
 
Marleigh Monroe Barnes: I want Santa to bring me a 4-wheeler. 
 
Ja'Kenyon Johnson: I want Santa to bring me a PS5. 
 
Kae'Lani Hawkins: I want Santa to bring me an Elsa dollhouse. 
 
Jeremiah Blueford: I want Santa to bring me a 4-wheeler. 
 
Makenley Cartwright: I want Santa to bring me a Unicorn stuffy. 
 
Peyton Roberts: I want Santa to bring me a spiderman toy. 
 
Ky'Ree McKinney: I want Santa to bring me a racecar. 
 
Mekhi Renfro: I want Santa to bring me a toy dog. 
 
Kye Richards: I want Santa to bring me a racecar and a pet kitten. 
 
Ryder Dias: I want Santa to bring me a little puppy. 
 
Johnnie Disiere: I want Santa to bring me a 4-wheeer. 
 
Addison Crane: I want Santa to bring me a basketball. 
 
Jayden Reed: I want Santa to bring me a Paw-Patrol Lookout House. 
 
Mallory White: I want Santa to bring me an Elsa doll and an Ana doll. 
 
Damian Michael: I want Santa to bring me a Robot Transformer. 
 
Kamiyah Newell: I want Santa to bring me a science lab. 
 
Mer'Neisha Ward: I want Santa to bring me a barbie doll. 
 
Kaidence Peoples: I want Santa to bring me an Elsa set.





