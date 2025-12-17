San Augustine Elementary Ms. Hancock’s Kindergarten Class

December 17, 2025

Santa Letters
Dear Santa, I want a VIP Water Bottle. Love, Joel F.
Dear Santa, I want a Nintendo Switch 2.  Love, Elijah B.
Dear Santa, I want a Sonic Toy.  Love, Alexander B.
Dear Santa, I want a Barbie House.  Love, Jimena P.
Dear Santa, I want a New Controller.  Love, Mckinley M.
Dear Santa, I want a Horse Trailer & Truck.  Love, Se’Kani J.
Dear Santa, I want a Tablet.  Love, Keelan J.
Dear Santa, I want a New Doll.  Love, Khalani L.
Dear Santa, I want a New Controller.  Love, Elijah W.
Dear Santa, I want a Silver toy truck & a horse trailer. Love, Legend P.
Dear Santa, I want a 4 Wheeler. Love, Levi R.
Dear Santa, I want a Toy Car & iPad.  Love, Noah C.
Dear Santa, I want a Phone.  Love, Ilani F.
Dear Santa, I want a Toy Dirt Bike.  Love, Asaiah C.
Dear Santa, I want a  Barbie House.  Love, Da’Nyra B.
Dear Santa, I want a 4 wheeler.  Love, Skylah M.





