San Augustine Elementary Ms. Hancock’s Kindergarten Class
December 17, 2025
Santa Letters
Dear Santa, I want a VIP Water Bottle. Love, Joel F.
Dear Santa, I want a Nintendo Switch 2. Love, Elijah B.
Dear Santa, I want a Sonic Toy. Love, Alexander B.
Dear Santa, I want a Barbie House. Love, Jimena P.
Dear Santa, I want a New Controller. Love, Mckinley M.
Dear Santa, I want a Horse Trailer & Truck. Love, Se’Kani J.
Dear Santa, I want a Tablet. Love, Keelan J.
Dear Santa, I want a New Doll. Love, Khalani L.
Dear Santa, I want a New Controller. Love, Elijah W.
Dear Santa, I want a Silver toy truck & a horse trailer. Love, Legend P.
Dear Santa, I want a 4 Wheeler. Love, Levi R.
Dear Santa, I want a Toy Car & iPad. Love, Noah C.
Dear Santa, I want a Phone. Love, Ilani F.
Dear Santa, I want a Toy Dirt Bike. Love, Asaiah C.
Dear Santa, I want a Barbie House. Love, Da’Nyra B.
Dear Santa, I want a 4 wheeler. Love, Skylah M.
