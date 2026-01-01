SA/Sabine Sheriffs Join ICE to Remove 47 Illegal Immigrants

ILLEGAL IMMIGRANTS REMOVED - SA County Sheriff Robert Cartwright, Sabine County Sheriff George Griffith and SA/Sabine Co. District Attorney Paul Robbins watch as 47 illegal immigrants, primarily from Guatemala, were removed from San Augustine and Sabine Counties last Friday by Federal Agents from ICE and Homeland Security. The action was done at the request of Sheriff Cartwright and Sheriff Griffith. Tribune Photo


