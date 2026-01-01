First Chamber Meeting of 2026

CHAMBER MEETING - The San Augustine Chamber of Commerce hosted their first meeting of 2026 on Tuesday, February 18th. Boys and Girls Club was the Business of the Month. Pictured above are Marcus Porter, Claire Robbins, Chamber President Andy DeSham, Chamber Director Lea Ann Bennefield, Sheila Youngblood, JaBrandon Chatman and Erik Cozadd.


