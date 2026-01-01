LEADERS OF THE PACK FOR FEBRUARY 2026

Front: Jaxstyn Johnson (Pre-K), McKinley Manshack (K), Maximiliano Sanchez-Solis (1st), Marley Hafford (2nd), Micah Randle (3rd) Back: Niki Cates (ES Principal), Hannah Mendez (4th), Dakota Griffin (5th), Kinsley Marshall (6th), Sonya Hearne (ES Assistant Principal)


Faith Alive