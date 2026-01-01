SAHS Speaking Squad Dazzles at District Tournament

Four members of the San Augustine High School speaking squad competed at the UIL Academics District Tournament at SFASU on March 27th. All 4 competitors advanced to finals and medaled in the top 6. Two students will advance to the regional meet at Panola in April with a chance to advance to state competitions and the other two will advance as alternates. Synia Garner (junior), Anna Wiggin (sophomore), Nevaeh Bluford (sophomore). Amelia Heatwole not pictured.



