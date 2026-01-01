Library Lowdown July 2026

by Celeste Rainey - Librarian
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ROARING SUMMER READING PROGRAM - Something ROAR-some has been found at the San Augustine Public Library. The crew is gearing up for their 2026 Summer Reading Program “Unearth a Story” being held Tuesdays and Thursdays from July 7th - July 30th at 10:30 a.m. As you can see from the photos, the library has been taken over by dinosaurs. Tribune Photos



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